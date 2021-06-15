Yomra Belediye BaÅŸkanÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da azmettiricinin babasÄ±na gÃ¶zaltÄ±

Yomra Belediye BaÅŸkanÄ± BÄ±yÄ±k, 11 Haziranâ€™da,Â belediye binasÄ±na geldiÄŸi makam aracÄ±ndan indiÄŸi sÄ±rada, Halit Aytekinâ€™in (29)Â silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. 7 metreye yakÄ±n mesafeden tabancayla 5 el ateÅŸ eden saldÄ±rgan, koÅŸarak bÃ¶lgeden kaÃ§tÄ±. Makam aracÄ±nÄ± kendisine siper eden BÄ±yÄ±k, saldÄ±rÄ±dan yara almadan kurtuldu. Mermiler, belediye binasÄ±nÄ±n camlarÄ±na ve Ã§evredeki ATM'ye isabet etti. Belediyeye ait gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±yan saldÄ±rÄ± sonrasÄ±Â azmettirici olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Tolgahan KÄ±lÄ±Ã§ ve tetiÄŸi Ã§eken Halit Aytekin, polis ekiplerinceÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adliyeye sevk edilen Aytekin ve KÄ±lÄ±Ã§, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±.



Ä°lÃ§ede ihalesi iptal edilen kÃ¼ltÃ¼r merkezi inÅŸaatÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± geniÅŸleten polis ekipleri,Â hakkÄ±nda yakalama kararÄ±Â bulunan, tutuklu Tolgahan KÄ±lÄ±Ã§â€™Ä±n babasÄ± Ayhan KÄ±lÄ±Ã§â€™Ä±Â gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ayhan KÄ±lÄ±Ã§, sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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