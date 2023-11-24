“Yolyemezler” çetesine operasyon... 22 şüpheli tutuklandı

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Büyükçekmece’de 9 Ekim günü meydana gelen olayda, bir villa bahçesine 2 şüpheli yan villadan telleri keserek girmişti ve 2 grup arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Çıkan çatışmada yaralanan T.K., araç ile olaya karışan diğer şüpheliler tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, silahlı çatışmanın yaşandığı villa içerisinde kalan şüphelilerin, sosyal medyada kendilerini “Yolyemezler” olarak tanıtan silahlı suç örgütünün mensupları oldukları tespit edildi.

Silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile üyelerinin birlikte hareket ederek hiyerarşik düzen içerisinde Büyükçekmece dışında Güngören ve Silivri ilçelerinde de silah ile adam öldürme, silah ile birden fazla kişiyi yaralama, birden fazla işyeri ve aracı silah ile kurşunlama, silah ile tehdit ve yağmaya teşebbüs olmak üzere 11 suç eylemi gerçekleştirdikleri soruşturma kapsamında belirlendi.

Elde edilen deliller kapsamında tespit edilen 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında cezaevinde olduğu tespit edilenler dışında yakalanarak gözaltına alınan 25 kişi bugün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta ifade işlemi tamamlanan şüphelilerden 22’si tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Öte yandan eylemlere iştirak ettiği yönünde delil elde edilemeyen 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

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Sulh Ceza Hakimliği’nde işlemleri tamamlanan 22 şüpheli “kasten öldürmeye teşebbüs”, “suç işlemek amacıyla örgüte üye olma” “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kasten yaralama”, “nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme”, “sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alması, taşıması, bulundurması” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.