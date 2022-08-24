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Yolunu kestiler, sigarası yok diye bıçakladılar!

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#Bursa#İnegöl#Bıçaklı Saldırı
Yolunu kestiler, sigarası yok diye bıçakladılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 12:46

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mecit A. (17), yolunu kesen kişiler tarafından sigarası olmadığı gerekçesiyle bıçaklanarak yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Alanyurt yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yürüyerek evine giden Suriye uyruklu Mecit A.'yı (17) durduran kimliği belirsiz kişiler, sigara istedi. Şüpheliler, "Sigaram yok" cevabını veren Mecit A.'yı darbedip bıçakladı.

Kalçasından bıçaklanan Mecit A., kanlar içinde kalırken, şüpheliler de kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mecit A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mecit A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, polis de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Bursa#İnegöl#Bıçaklı Saldırı

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