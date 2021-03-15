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Semih ŞAHİN - Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Yolunu kesip tırpanla dehşeti yaşattı!

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Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğal gaz saatini baltayla parçalayıp, gürültü nedeniyle tartıştığı komşularına saldıran Akgül Y. (42), kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle yine mahalleliye saldırdı. Akgül Y.'nin komşusuna küfür edip, doğalgaz borusunu patlatmakla tehdit ettiği ve küçük tırpanla bir başka komşusuna saldırmaya çalıştığı anlar ise, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İvazpaşa  Mahalle sakinlerinden Akgül Y., geçen yıl komşularıyla yaşadıkları tartışmanın ardından doğal gaz saatini baltayla parçaladı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Akgül Y. sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ancak Akgül Y. (42) ile mahalle sakinlerinin aralarındaki sorun bitmedi. 

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İKİ KOMŞUSUNUN YOLUNU KESTİ

Mahallede pek çok kişiyle çeşitli nedenlerle tartıştığı iddia edilen Akgül Y. hakkında  şikayetlerini diye getiren  komşulardan  Rüveyda Başık (66) “Arkadaşlarımızla yürüyüşten geliyorduk. Akgül Y., yolumuzu kesti, hakaret etti. Elinde biber gazı vardı. Artık bıktık. Bizi tehdit ediyor. ‘Sizleri, mahallede yaşatmayacağım’ diyor. Çok küfürlü konuşuyor. Annesini kontrol etmesi için bir oğlu var; onu aradık. O da annesi Akgül Y. ile tartıştığı için karışmak istemiyor. Geçen yıl mahallede doğalgaz borularını  patlattı. Yine yapmasından korkuyoruz." dedi 


Yolunu kesip tırpanla dehşeti yaşattı


Bir diğer komşu Fatma İzbat ise; "Mahalledeki çoğu kişi evini sattı. Kimi de kiraya verdi. Ancak yaşananlardan dolayı kiracılar da uzun süre oturmak istemiyor. Pandemi dönemindeyiz. Korkuyoruz. Akgül Y. mahallenin huzurunu bu salgın günlerinde de bozmaya başarıyor. Maskesiz bir şekilde üzerimize yürüyor. Kapımıza eline aldığı tırmıkla geliyor. Haklı haksız her konuda tartışma çıkartıyor. Şikayetimiz üzerine polis ekipleri geliyor, gözaltına alıyor ardından da adliyede suç oluşmadığı gerekçesiyle serbest kalıyor." diye konuştu.

Yolunu kesip tırpanla dehşeti yaşattı

Yolunu kesip tırpanla dehşeti yaşattı

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