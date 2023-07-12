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Yolunu kesen eski sevgilisini öldürmüştü: Esra tutuklandı

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#Aydın#Mustafa Teksöğüt#Esra Abid
Yolunu kesen eski sevgilisini öldürmüştü: Esra tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hafif ticari aracıyla otomobilinin önünü kesen Mustafa Teksöğüt'ü (51) tabancayla öldüren Esra Abid (37) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Aydın Kuşadası’nda bir çocuk annesi Esra Abid’in (37) otomobilinin önü, geçen pazar akşamı kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Teksöğüt’ün (51) kullandığı 09 BM 830 plakalı hafif ticari araçla kesildi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Abid, yanındaki tabancayla Teksöğüt’e peş peşe 3 el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla Teksöğüt, hayatını kaybetti. Polis, Abid’i gözaltına aldı.

Esra Abid, ifadesinde eşinden 5 yıl önce boşandığını belirtip “10 yaşında kızım var. Mustafa Teksöğüt ile 2 yıl önce tanıştım. Tanıştığımızda evli olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Mustafa bana eşinden ayrıldıktan sonra benimle evleneceğini söyledi. Sürekli birlikte oluyorduk. Daha sonra davranışları değişti ve eşinden ayrılmadı. Ben de resmi nikâhlı eşinden 4 ve başka bir kadından da 3 çocuğu olduğunu öğrendim. Bunun üzerine kendisinden ayrılmak istediğimi söyledim.

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‘TEHDİTLERİ DURMUYORDU’

Ayrılmak istediğimi söyledikten sonra 3-4 kez beni darp etti. Öldürmekle tehdit ettiği için şikâyette bulunamamıştım. Ancak dayanamayıp emniyete giderek şikâyetçi oldum. 2.5 ay önceki şikâyetim üzerine Mustafa’ya uzaklaştırma kararı verildi. Ancak tehditleri durmuyordu. Yüzüme kezzap atmakla tehdit ediyordu. Birçok kez beni çalıştığım yerden otomobiliyle alıp evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu. Yine böyle eve götürdüğü bir gün Mustafa’nın tabancasını almıştım. Olayda kullandığım tabanca da ona aittir. Kızımı, annemi ve tüm ailemi öldürmekle tehdit ediyordu” dedi.

Olay günü niyetinin öldürmek değil korkutmak olduğunu da söyleyen Esra Abid polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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#Aydın#Mustafa Teksöğüt#Esra Abid

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