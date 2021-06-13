Yoluna çıkıp teşekkür ettiler

Önceki gün kentsel dönüşüm uygulamaları arasında yaşanan eşitsizliklere tepki gösteren bir vatandaşa, “Hiç endişeniz olmasın. Kirazlıtepe’de, Ferah’ta ne verildiyse, aynı sözü sizlere burada ben veriyorum. Eğer vermezse, eğer adımı atmazsa, Üsküdar Belediyesi’nin önüne gidin, orada oturma eylemini yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım” yanıtını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Vahdettin Köşkü’ne geçerken dönüşüm uygulanan mahallelerden geçti. Yol üzerinde toplanan vatandaşlar, yolunu keserek Erdoğan’a bu sözlerinden dolayı teşekkür etti. Türk bayrağı açan mahalle sakinleri sevgi gösterisinde bulundu. Üsküdar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortak düzenlediği kentsel dönüşüm çalışmalarında Üsküdar’ın Kirazlıtepe, Burhaniye ve Ferah mahallelerinde devam ediyor. Erdoğan hem inşaatları yerinde gördü hem de bölge sakinleriyle sohbet etti. Sorunun çözüleceğine dair sözlerini yineledi.

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