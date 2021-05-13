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GeriGündem Yolun ortasına inen üst geçit nedeniyle ölümle burun buruna geliyorlardı! 'Akılalmaz tehlike' son buluyor
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Beyza Nur GÜLER - Ali AKSOYER - Osman BAKIR/İstanbul, (DHA) -
Haber Giriş: 13.05.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Yolun ortasına inen üst geçit nedeniyle ölümle burun buruna geliyorlardı! 'Akılalmaz tehlike' son buluyor

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Yolun ortasına inen üst geçit nedeniyle ölümle burun buruna geliyorlardı! 'Akılalmaz tehlike' son buluyor

İstanbul'da Hasdal Mezarlığı'na gitmek isteyenler yolun ortasına inen üst geçit nedeniyle ölümle burun buruna geliyordu. Hasdal Mezarlığı'na ulaşmak isteyenler için tuzağa dönüşen üst geçit tamamlanıyor.

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  • Hasdaldaki üst geçit tehlikesi son buluyor
  • Hasdaldaki üst geçit tehlikesi son buluyor
  • Hasdaldaki üst geçit tehlikesi son buluyor
  • Hasdaldaki üst geçit tehlikesi son buluyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kağıthane'de bulunan Hasdal Mezarlığı'na gitmek isteyenler adeta ölümle burun buruna kalıyordu. Çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçit otoyolun ortasına iniyordu. Bir anda otoyolun ortasında kalanlar hızla akan trafiğe rağmen bariyerlerden atlayıp 4 şeritli yan yolu geçerek mezarlığa ulaşıyordu. DHA'nın sorunu gündeme getirmesinin ardından harekete geçildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tam kapanmadan da yararlanarak üst geçit çalışmasına başladı. Son aşamaya gelen çalışmalar kısa sürede tamamlandığında mezarlığa üst geçit kullanılarak ulaşılabilecek.

İstanbulda inanılmaz görüntü Üst geçit yolun ortasına iniyor
İstanbul'da inanılmaz görüntü! Üst geçit yolun ortasına iniyor

YAYA GEÇİDİ KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ SAĞLANABİLECEK

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Hasdal Askeri Kışlası önünde bulunan İETT otobüs duraklarından, Hasdal Mezarlığı'na yaya ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidi çalışması, 1 ay önce başladı. Birkaç gün sonra çalışma sona erdiğinde, mevcut yaya üst geçidi yeni açılan bağlantı yolunu kapsayacak şekilde çelik konstrüksiyon olarak uzatılmış olacak. Böylece yaya erişimi, Hasdal Mezarlığı'ndan Hasdal Kışlası Otobüs duraklarına kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanacak. 

Yolun ortasına inen üst geçit nedeniyle ölümle burun buruna geliyorlardı Akılalmaz tehlike son buluyor

"MEZARLIĞA GELENLER BÜYÜK ZORLUK ÇEKİYORDU"

Taksicilik yapan Zafer Altuğ, mezarlığa ulaşmak isteyenlerin karşıdan karşıya geçerken sorun yaşadığını ifade ederek,  "Bu üst geçit daha önce kendiliğinden yıkıldı ve yeniden yapıldı. Buraya gerekli. Mezarlığa gelenler çok büyük zorluk çekiyorlardı, çok faydalı olacağını düşünüyorum ben" diye konuştu. 

Yolun ortasına inen üst geçit nedeniyle ölümle burun buruna geliyorlardı Akılalmaz tehlike son buluyor

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