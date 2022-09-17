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Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı! Korkunç kaza kamerada

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#İstanbul#Okmeydanı#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 09:31

100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kişinin bacaklarının üstünden başka bir otomobil geçti. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaza, D-100 Karayolu Okmeydanı Mevkii Mecidiyeköy istikametinde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu'na giren bir yaya akan trafikte yolun karşısına geçmek istedi. Bir süre yolun kenarında bekledikten sonra, hamle yaparak yola atladı. O sırada seyir halindeki bir otomobil sürücüsü duramayarak yayaya çarptı. Otomobilin çarptığı yaya savrularak yere düştü.

Kazayı son anda fark eden başka bir sürücü de duramadı ve kullandığı otomobille yola savrulan kişinin bacaklarının üstünden geçti. Kazaya karışan sürücüler, otomobillerinden inip yaralının yardımına koştu ve durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı Korkunç kaza kamerada

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Kaza anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin anayolda, yolun karşısına geçmek için ara beklediği, bir süre sonra aniden yola atladığı, ardından otomobilin çarpması ve orta şeride savrulması yer alıyor.

Kazaya karışan sürücülerin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

 

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#İstanbul#Okmeydanı#Trafik Kazası

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