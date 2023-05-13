Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü

Güncelleme Tarihi:

#Tem#Kaza#Esenler
Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 07:00

ESENLER O-3 Tem Bağlantı Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan bir kadına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Hafriyat kamyonu şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Esenler O-3 Tem Bağlantı Yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 29 DG 350 plakalı hafriyat kamyonu, Esenler mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savrulurken, kamyon şoförü hemen durarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kamyonun çarptığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak araç geçişini tek şeritten sağladı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli tıp Morgu'na kaldırıldı. Hafriyat kamyonu otoparka çekilirken, şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine açtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Gözden KaçmasınSon dakika... Rusyadan Türkiye seçimleri açıklamasıSon dakika... Rusya'dan 'Türkiye seçimleri' açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tem#Kaza#Esenler

BAKMADAN GEÇME!

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz! Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri
Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi