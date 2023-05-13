Yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Esenler O-3 Tem Bağlantı Yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 29 DG 350 plakalı hafriyat kamyonu, Esenler mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savrulurken, kamyon şoförü hemen durarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kamyonun çarptığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak araç geçişini tek şeritten sağladı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli tıp Morgu'na kaldırıldı. Hafriyat kamyonu otoparka çekilirken, şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine açtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.