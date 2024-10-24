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Yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye motosiklet çarptı

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#Motosiklet#Bursa#Bursa Haberleri
Yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye motosiklet çarptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 09:45

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli olduğu belirtilen Salih Kırman'a motosiklet çarptı. Kazada, motosikletteki yolcu Amjad Zaitoun hayatını kaybetti, sürücü Visam El Ahmed El Mustafa ile Kırman ağır yaralandı.

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Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’nde meydana geldi. Visam El Ahmed El Mustafa yönetimindeki 16 MA 2592 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen Salih Kırman'a çarptı. Kazada Kırman ile motosiklet sürücüsü Visam El Ahmed El Mustafa ve arkasında oturan Amjad Zaitoun ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye motosiklet çarptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Amjad Zaitoun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslarla Kırman, Kestel Devlet Hastanesi'ne, El Ahmed El Mustafa da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye motosiklet çarptı

 

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#Motosiklet#Bursa#Bursa Haberleri

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