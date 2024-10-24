Yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye motosiklet çarptı

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Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’nde meydana geldi. Visam El Ahmed El Mustafa yönetimindeki 16 MA 2592 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen Salih Kırman'a çarptı. Kazada Kırman ile motosiklet sürücüsü Visam El Ahmed El Mustafa ve arkasında oturan Amjad Zaitoun ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Amjad Zaitoun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslarla Kırman, Kestel Devlet Hastanesi'ne, El Ahmed El Mustafa da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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