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Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya motosiklet çarptı

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#Sultangazi#Trafik Kazası#Motosiklet
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya motosiklet çarptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 09:27

İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye motosiklet çarptı. 2 kişi ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçlara yeşil ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam ve genç bir kadına motosiklet çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve iki yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam ve kadına motosikletin çarptığı görülüyor.

 

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#Sultangazi#Trafik Kazası#Motosiklet