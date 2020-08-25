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İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 01:36 | Son Güncelleme:

Yolun karşısına geçmek isteyen kişi panelvan aracın çarpmasıyla öldü

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Yolun karşısına geçmek isteyen kişi panelvan aracın çarpmasıyla öldü
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Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken panelvan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı Siteler kavşağında meydana geldi. Samsun yönüne giden Yusuf Keskin yönetimindeki 06 BTP 323 plakalı panelvan araç, yolun karşısına geçmek için bulvara çıkan kimliği henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya, hareketsiz kalırken kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimliği belirsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Panelvan sürücüsü Yusuf Keskin ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada panelvanda bulunan Keskin’in yakınları, yayanın öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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