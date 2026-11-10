×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yolun karşısına geçerken savruldular: Ayşenur'un öldüğü, 3 gencin ağır yaralandığı kaza kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Bakırköy#Genç Ölüm
Yolun karşısına geçerken savruldular: Ayşenurun öldüğü, 3 gencin ağır yaralandığı kaza kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 12:32

İstanbul, Bakırköy'de kuryelik yaptığı ve uyuşturucu suçundan kaydı bulunduğu belirlenen sürücünün kullandığı araç, 4 gence çarparak savurdu. 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in yaşam mücadelesini kaybettiği, 17 yaşındaki 3 arkadaşının ise hastanede kritik durumunun sürdüğü kazanın ardından yakalanan sürücü cezaevine gönderildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 6 Kasım Cuma günü saat 18.30 sıralarında Şenlikköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 AIF 431 plakalı hafif ticari araç, bir alışveriş merkezinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yolun karşısına geçerken savruldular: Ayşenurun öldüğü, 3 gencin ağır yaralandığı kaza kamerada

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ; 3 YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Ayşenur Vatansever (18) ile E.N.Ç. (17), Murat Dilmener Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ç. (17), Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne, B.C. (17) ise Yeşilköy’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Vatansever hastanede hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hafif ticari aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Haberin Devamı

Yolun karşısına geçerken savruldular: Ayşenurun öldüğü, 3 gencin ağır yaralandığı kaza kamerada

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hafif ticari araç sürücüsünün Taha Mustafa Z. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan sürücünün kuryelik yaptığı ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Taha Mustafa Z., 'Taksirle öldürme' ve 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklandı.

Yolun karşısına geçerken savruldular: Ayşenurun öldüğü, 3 gencin ağır yaralandığı kaza kamerada

4 YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan kazanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kazada hayatını kaybeden Ayşenur Vatansever’in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Cenazenin Zeytinburnu’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Yolun karşısına geçerken savruldular: Ayşenurun öldüğü, 3 gencin ağır yaralandığı kaza kamerada

Gözden KaçmasınDolabı çektiler, 31 yıllık firariyle göz göze geldiler: Silivrideki gizli bölme baskını kameradaDolabı çektiler, 31 yıllık firariyle göz göze geldiler: Silivri'deki gizli bölme baskını kameradaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Bakırköy#Genç Ölüm

BAKMADAN GEÇME!