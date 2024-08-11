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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı... Aileden 'yarış' iddiası

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#Adana#Adana Haberleri#Sevgi Akbaş
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı... Aileden yarış iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 15:03

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken Kasım Y.'nin (23) kontrolünden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Sevgi Akbaş (54), toprağa verildi. Akbaş'ın yemek yarışmacısı ve restoran işletmecisi oğlu Onur Akbaş (31), bulvarda yarışan 2 otomobilden birinin annesine çarpmasıyla kazanın yaşandığını öne sürdü. Akbaş, "Çarpan kişi, gözaltına alındı ve kusurlu bulundu. Avukatlarımız takip ediyor. Tutuklanacak ancak ıslah olur mu, bilmiyorum" dedi.

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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kasım Y.'nin kullandığı 01 AEY 213 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle refüje çıktı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Akbaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı... Aileden yarış iddiası

Kasım Y. gözaltına alınıp, Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kaza yerinde inceleme yapan polis, detaylı fotoğraf ve kamera görüntüsü alıp, olay yerinin krokisi çizdi.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı... Aileden yarış iddiası

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GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Akbaş'ın cenazesi, defnedilmek için Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'ne götürüldü. Akbaş'ın cenazesine, geçmiş yıllarda bir yemek yarışmasına katılan aşçı ve restoran işletmecisi oğlu Onur Akbaş, polis memuru oğlu Ali Akbaş, ailesi, akrabaları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Akbaş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Akbaş'ın yakınları, mezarı başında dua edip, uzun süre gözyaşı döktü.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı... Aileden yarış iddiası

'BU KEZ BİZİM CANIMIZ YANDI'

Cenazenin ardından açıklamalarda bulunan Onur Akbaş, 2 otomobilin yarıştığını ve bu kişilerden Kasım Y.'nin, annesinin ölümüne neden olduğunu öne sürdü. Bulvar ve caddelerde hız limitine uymayanlara ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini belirten Akbaş, "Ben de kazanın yaşandığı bulvarda oturuyorum.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı... Aileden yarış iddiası

Yıllardır bu gençlerin sürekli yarışmasından mustaribiz. Elimizden geldiğince, şiddet kullanmadan uyarıyoruz ancak bir çözüm bulunamadı ve bu kez bizim canımız yandı. Çarpan kişi, gözaltına alındı ve kusurlu bulundu. Avukatlarımız takip ediyor. Tutuklanacak ancak ıslah olur mu, bilmiyorum. Bu konuda devlet büyüklerimizden yaptırım talep ediyoruz" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Kasım Y.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı... Aileden yarış iddiası

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı... Aileden yarış iddiası

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#Adana#Adana Haberleri#Sevgi Akbaş

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