Yolun karşısına geçerken otobüs çarptı: 16 gün sonra acı haber

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Kaza, 17 Kasım'da, Kooperatif Mahallesi Güres Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Davut Atak'a otobüs çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Atak, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alındı.

Sağlık durumu kötüleşen Atak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kazadan 16 gün sonra yaşamını yitirdi. Atak'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.