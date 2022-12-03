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Yolun karşısına geçerken otobüs çarptı: 16 gün sonra acı haber

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#Davut Atak#Siirt#Kaza
Yolun karşısına geçerken otobüs çarptı: 16 gün sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 11:00

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüsün çarptığı Davut Atak (74), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti.

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Kaza, 17 Kasım'da, Kooperatif Mahallesi Güres Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Davut Atak'a otobüs çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Atak, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alındı.

Sağlık durumu kötüleşen Atak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kazadan 16 gün sonra yaşamını yitirdi. Atak'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#Davut Atak#Siirt#Kaza

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