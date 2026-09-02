×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yolun karşına geçmeye çalışan aileye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Trafik Kazası#Elektrik Direği
Yolun karşına geçmeye çalışan aileye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 01:07

Çanakkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişilik aileye otomobil çarptı. Kazada, 5 yaşındaki Masal Çelik hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çan ilçesi İstiklal Mahallesi Güngören mevkisinde meydana geldi. O.D. yönetimindeki 17 PC 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 4 kişilik aileye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.D., karşıya geçmeye çalışan aileden baba B.Ç., anne C.Ç., kızları Z.Ç. ve Masal Çelik, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Masal Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar daha sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Trafik Kazası#Elektrik Direği

BAKMADAN GEÇME!