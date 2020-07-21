Yolumuzdan dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa’da düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46’ncı yıldönümü törenlerinde Rumlara bir dizi uyarıda bulundu ve günümüzde ambargolarla devam eden Rum mezalimine en güzel cevabı, 20 Temmuz 1974’te harekâtıyla Türk askerinin verdiğini söyledi. Başkent Lefkoşa’da düzenlenen geçit töreninde konuşan Oktay, Kıbrıs Rum yönetimi başta olmak üzere dünyaya şu mesajları verdi:

KIBRIS’TA ÖDÜN YOK

“1974’e kadar Kıbrıs Türkleri mermilerin hedefi oldu, sokaklarda zulüm hüküm sürdü, insanlık dışı sindirme çabaları yaşandı. Bu çabalar bugün de ambargolarla sürdürülmekte. Kıbrıs Türk’ü mücahitleri ve Mehmetçik kahramanlıklarıyla tüm dünyaya özgürlükten asla ödün vermeyeceğini gösterdi. Zulüm ve baskı ne kadar büyük olursa olsun inandığımız yoldan asla dönmeyeceğiz.

HAYALET KENT MARAŞ AÇILACAK

Kıbrıs’ta mevcut statükonun sürdürülmesine yönelik çabaları asla kabul etmeyeceğiz. Bunun en temel göstergesi kapalı Maraş’a yeniden hayat vermek yönünde başlattığımız çalışmalardır. Uzun zamandır atıl durarak içimizi sızlatan bu bölgenin mahallelerinde, sokaklarında, sahillerinde yeniden aileleri; sevinç ve güven içinde koşuşturan Kıbrıs’ın çocuklarını görmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımız KKTC Hükümeti ile istişare içinde sürüyor.

AYRILMAZ PARÇAMIZ

Kıbrıs Türkü, 1071’de Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt ruhunun ve büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bölgede Türkiye’nin içinde yer almadığı senaryoların gerçekleşme ihtimali yok.”

‘ÇÖZÜM KIBRIS TÜRKÜ’NÜN EŞİT STATÜSÜNDEN GEÇER’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türkü’nün kararlı mücadelesinde her zaman yanında olan Anavatan Türkiye'nin 46 yıl önce olduğu gibi bugün de barış, istikrar ve huzurunun güvencesi olduğunu vurguladı, “Ada’da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Değerli Kıbrıs Türk'ü kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum” dedi.

KKTC’NİN EGEMENLİĞİ BUGÜN DAHA ÖNEMLİDİR’

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, Twitter’dan paylaşımında, KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı. Kılıçdaroğlu, “KKTC’nin egemenliği ve haklarının korunması bugün daha önemlidir. Ecevit’i, Denktaş’ı, Erbakan’ı ve şehit ile gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

ESKİ BAKAN TÜZMEN İLE 5 SPORCU KKTC’YE YÜZEREK BAYRAK TAŞIDI

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 5 milli yüzücü Mersin’den KKTC’ye yüzerek taşıdıkları Türk bayrağını Girne’ye çıkardı. Ekibi KKTC Başbakanı Ersin Tatar karşıladı. Tüzmen, “Haksız izolasyonların kalkması için bir farkındalık yaratalım istedik” dedi. (Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, DHA)

O GEMİNİN KOPYASI GİRNE’YE MÜZE OLDU

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Türk askerleri ve tanklarını Girne’ye taşıyan amfibi çıkarma gemisinin birebir aynısı, Girne’de müze yapıldı. 2014’te emekliye ayrılan 56.5 metre uzunluğundaki çıkarma gemisi askerlerin yanı sıra 200 tona kadar yük ve 4 tank taşıyabiliyor.

TÜRK YILDIZLARI KIBRIS SEMALARINDA

Başkent Lefkoşa ve Girne’deki törenlerde Türk Hava Kuvvetleri’nin Türk Yıldızları ekibi gösteri uçuşu gerçekleştirdi.