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Yolu karıştıran sürücü kanala uçtu

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#Esenyurt#Kaza#Sürücü
Yolu karıştıran sürücü kanala uçtu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 13:52

Esenyurt'ta yolu karıştıran sürücü otomobiliyle kanala uçtu. Takla atan otomobilde sıkışan sürücü Abdullatif K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı

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Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullatif K. isimli sürücü, Mehterçeşme mevkiinde cadde üzerinde 68 AEA 202 plakalı otomobil ile seyir halindeyken Haramidere’ye inen beton yola girdi. Caddenin devamı sandığı yoldan su kanalına uçan araç, takla atarak kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Otomobil içinde sıkışan sürücü Abdullatif K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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#Esenyurt#Kaza#Sürücü

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