Yolsuzluk soruşturmasında yeni iddia: 'Özgür Özel'e tahsis edilen araç Aziz Aktaş'a ait çıktı'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 13:59

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın makam aracını CHP lideri Özgür Özel’e tahsis ettiği öne sürüldü. Gazeteci Nuray Başaran iddialar ile ilgili konuşurken, "Aktaş’ın şirketine ait bir araç. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı makam aracı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın makam aracını CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tahsis ettiği iddia edildi. Belgelerde Diyarbakır gezisinde kullandığı zırhı özel aracın Aktaş’a ait olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Nuray Başaran şu açıklamalarda bulundu:

Sıradan bir araba değil. Onun için bizim de dikkatimizi çekti. Bu araç 34 AKT 500 plakalı araç. Bu araç özel zırhlı, bomba battaniyesi olan özel yapım bir araba. Aslında siyasi davalar denilen ve Aziz ihsan Aktaş suç örgütü olarak adlandırılan ve başta İBB soruşturması ve birçok belediye başkanının içeri alınmasına sebep olan Aktaş’ın şirketine ait bir araç.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN MAKAM ARACI"

Bu araç uzun yıllar 2023’ten sonra CHP genel merkezi tarafından kullanılan bir dönem Erdoğan Toprak'ın kullandığı ama son aylara kadar da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı makam aracı. Ama bütün bunlar patladıktan sonra, Aktaş’ın şirketleri ile ilgili CHP’de belediye başkanları, genel başkan yardımcıları ilişkilendirildiğinde de Aktaş’a tekrar iade edilen araç.

#İBB#Aziz İhsan Aktaş#Özgür Özel

