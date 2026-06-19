Yolsuzluk davasında dokuz tahliye

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İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu salonda görülen duruşmaya görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmaya, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı tutuklu sanık Ramazan Gülten’in önceki gün yarım kalan savunmasının alınmasıyla devam edildi.

İMAMOĞLU: TALİMAT VERDİM Mİ

Daha sonra Gülten’in çapraz sorgusuna geçildi. İmamoğlu’nun “Benden direkt ya da dolaylı olumlu ya da olumsuz imara ilişkin bir talimat aldınız mı?”, “İstanbul’un tek bir noktasında bir kişiye özel alan tahsisi, tek bir yer için bizden size talimat verildi mi?”, “7 yıl boyunca bir tek parselin kişiye özel imar artışı için herhangi bir imar uygulaması için talimat verdim mi?” şeklindeki sorularına Gülten’in yanıtı “Hayır başkanım” oldu.

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Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da söz alarak, hesaplardaki tedbirlerin kalkmasını istedi. Tutukluluğa ilişkin değerlendirmesini yapan mahkeme firari sanık Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı Ahmet Güldü, iş insanı Yunus Göçer, Yapımcı ve Yönetmen Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, Reklamcı Alper Aydın, İBB Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan’ın tahliyesine karar verdi.