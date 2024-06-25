Yollardaki önlemler sonuç verdi mi? Bakan Yerlikaya: 3 milyon 687 bin araç denetlendi

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Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Bayramda 21 milyondan fazla araç yollardaydı. 2024 Kurban Bayramı'nda 3 milyon 687 bin 894 araç denetlendi.

Ramazan Bayramı'na göre görevli personel sayısı arttı. 66 bin personel görevdeydi. Biz otobüslerde emniyet kemeri takmanın hayati olduğunu söylüyorduk.

Nihal polisimizin uyarısından sonra bu araç 1 saat sonra kaza yapıyor ve 5 vatandaşımız yaralanarak kurtuluyor. Diğer yolcular bu uyarıya uydukları için ölümlü ve ağır yaralanmalı bir kaza olmuyor. Biz tedbir diyoruz. Birbirimizi uyaracağız ve bu kuralların bizim için önemli olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.

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Kurban Bayramında 47 bin 776 otobüs denetlendi. 215 kaza ve 1 can kaybı.