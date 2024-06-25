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Yollardaki önlemler sonuç verdi mi? Bakan Yerlikaya: 3 milyon 687 bin araç denetlendi

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#Bakan Yerlikaya#Trafik#Kurban Bayramı
Yollardaki önlemler sonuç verdi mi Bakan Yerlikaya: 3 milyon 687 bin araç denetlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 12:02

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca Bakan Yerlikaya, 3 milyon 687 bin 894 aracın denetlendiğini aktardı.

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Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Bayramda 21 milyondan fazla araç yollardaydı. 2024 Kurban Bayramı'nda 3 milyon 687 bin 894 araç denetlendi. 

Yollardaki önlemler sonuç verdi mi Bakan Yerlikaya: 3 milyon 687 bin araç denetlendi

Ramazan Bayramı'na göre görevli personel sayısı arttı. 66 bin personel görevdeydi. Biz otobüslerde emniyet kemeri takmanın hayati olduğunu söylüyorduk.

Yollardaki önlemler sonuç verdi mi Bakan Yerlikaya: 3 milyon 687 bin araç denetlendi

Nihal polisimizin uyarısından sonra bu araç 1 saat sonra kaza yapıyor ve 5 vatandaşımız yaralanarak kurtuluyor. Diğer yolcular bu uyarıya uydukları için ölümlü ve ağır yaralanmalı bir kaza olmuyor. Biz tedbir diyoruz. Birbirimizi uyaracağız ve bu kuralların bizim için önemli olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.

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Kurban Bayramında 47 bin 776 otobüs denetlendi. 215 kaza ve 1 can kaybı.

Yollardaki önlemler sonuç verdi mi Bakan Yerlikaya: 3 milyon 687 bin araç denetlendi

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#Bakan Yerlikaya#Trafik#Kurban Bayramı

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