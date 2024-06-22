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Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği... TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu

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#Trafik Yoğunluğu#Bayram Tatili#TEM Otoyolu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 12:31

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Pazar günü trafiğine kalmak istemeyen sürücüler, tatilin 8'inci gününde sabah erken saatlerde yola çıkmaya başladı.

Sürücüler TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluştururken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri 24 saat boyunca güzergah üzerinde denetim gerçekleştirerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği... TEM Otoyolunun Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu

Jandarma ve polis ekipleri, özellikle belirlenen noktalara konuşlanarak sürücülerin hız sınırını aşmaması, takip mesafesini koruması için uyarılarda bulunuyor. Ayrıca hız sınırını aşan sürücüler radar ile tespit edilerek, gerekli cezai işlem uygulanıyor. Zaman zaman arıza yapan araçlar sebebiyle de trafik yoğunluğu oluşuyor.

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#Trafik Yoğunluğu#Bayram Tatili#TEM Otoyolu

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