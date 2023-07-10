Yollar yine acı dolu

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TATİL YOLUNDA FACİA: ANNE-BABA VE BEBEK ÖLDÜ 2 ÇOCUKLARI YARALANDI

Kastamonu’nda Rıdvan Keskin’in (39) kullandığı, arkasında çekme karavanın bulunduğu 34 CGD 855 plakalı cip, önceki gece M.T. (50) yönetimindeki 37 PT 470 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan cip, şarampole devrildi. Kazada sürücü Rıdvan Keskin ile yanındaki eşi Naciye Keskin (37) yaşamını yitirirken, çocukları Emre (13), Devran (11) ve Miranmir (1) ile kamyon sürücüsü M.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralı 3 kardeşten 1 yaşındaki Miranmir de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Keskin ailesinin karavanlı tatil için Muğla’ya gittiği öğrenildi.

KAZA DEĞİL CİNAYET: 1 ÖLÜ 1 YARALI, GÖZALTINA ALINDILAR

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İstanbul’da Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda dün sabah 07.00 sıralarında, 34 ERM 582 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Yalçın ile 34 YU 381 plakalı otomobilin sürücüsü Doğukan Taştekin yarışmaya başladı. Zaman zaman makas atan 2 sürücüden Taştekin, aynı yönde ilerleyen Zeki Aktaş (60) yönetimindeki 34 TG 7115 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Aktaş’ın kullandığı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki eşi Ergül Aktaş ise hafif yaralandı. Ergül Aktaş hastaneye kaldırıldı. Sürücüler Mehmet Yalçın ve Doğukan Taştekin ise gözaltına alındı. Sürücü Doğukan Taştekin’in 0.90 promil alkollü olduğu da tespit edildi. Zeki Aktaş’ın, eşiyle birlikte çocuklarını havalimanına bıraktığı ve evlerine dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 ÖLÜ 10 YARALI

Erzincan’da Süleyman Özkan yönetimindeki 25 ACY 505 plakalı minibüs, dün sabaha karşı bir anda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Sağlık ekipleri, sürücü Süleyman Özkan ile minibüsteki Mukaddes Kanlı, Erkan Kılıç (37) ve babası Mehmet Kılıç’ın (60) yaşamını yitirdiğini belirledi. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul’dan Erzurum’a döndükleri öğrenildi.

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GURBETÇİ ÇİFT ÖLÜME DALDI: 2 ÖLÜ 2 YARALI

Hollanda’dan Türkiye’ye tatile gelen Şevket Güngör’ün (60) kullandığı otomobil, dün 10.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolunda aynı yönde giden Veli Ö. idaresindeki traktöre çarptı. Savrulan otomobil ardından bir evin duvarına çarptı. Sürücü Şevket Güngör ile eşi Emine Güngör (57) hayatını kaybetti, İklime Güngör (41) ile Umut Güngör (3) ise ağır yaralandı. Veli Ö. gözaltına alındı.

‘AŞIRI HIZLI’ EĞLENCE KÖTÜ BİTTİ: 1 ÖLÜ 4 YARALI

Bursa’da 5 kişilik arkadaş grubu, önceki gece buluşup eğlendi. Grup, servis minibüsüyle evlerine dönmek üzere yola çıktı. Aşırı hız nedeniyle bir anda kontrolden çıkan minibüs, etrafa çarpa çarpa durabildi. Araçtan fırlayan Ersel Tuğral, hayatını kaybederken 4 arkadaşı ise yaralandı.

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