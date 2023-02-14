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Yollar, raylar, duvarlar, tarlalar yer değiştirmiş

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#Deprem#MTA#Kahramanmaraş
Yollar, raylar, duvarlar, tarlalar yer değiştirmiş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sahada inceleme yaptı.

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Depremin vurduğu bölgelerde uzmanların sahada yaptığı incelemelere ilişkin fotoğraflar, MTA’nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yapılan incelemede ilçe merkezinden geçen yolun bir kısmının depremin etkisiyle bir miktar sola kaydığı ve yolda derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Kırıkhan ile Hassa arasındaki köy yolu ve refüjde de yüzeyde oluşan kırık boyunca 2.5 metrelik yer değiştirme tespit edildi.

Yollar, raylar, duvarlar, tarlalar yer değiştirmiş

DUVARLAR 4.5 METRE KAYDI

Yine Hassa güneyinde tespit edilen fay kırığı nedeniyle zeytin ağaçlarının 3.3 metre yer değiştirdiği belirlendi. Hassa’nın kuzeyinde asfalt yolda 3.2 metre, Hassa-Islahiye arasında yolda 3.5 metrelik yer değişikliği tespit edildi. Islahiye güneyinde yol ve su kanalında 3.7 metre, aynı bölgede taş duvarda 4.5 metre yer değişikliği saptandı. Islahiye kuzeyinde 100 metre genişliğindeki bir alanda tarla arkalarında yüzeyde 1.5-1.9 metre arasında sistematik yer kaymaları tespit edildi.

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Yollar, raylar, duvarlar, tarlalar yer değiştirmiş

KUM VOLKANLARI OLUŞTU

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi güneyinde de 3.7 metre ve 3.2 metre sola kayan yollar belirlendi. Narlı tren yolunda ise 2.7 metrelik sola kayma saptandı. Yine Türkoğlu-Pazarcık segmentinde de zeminde kaymaların yanı sıra kum volkanları şeklinde gelişmiş sıvılaşma yapıları tespit edildi.

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#Deprem#MTA#Kahramanmaraş

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