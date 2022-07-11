Yollar göle döndü, bodrumları su bastı

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DALGIÇLAR ARADI

* Şiddetli yağmur özellikle Esenyurt, Başakşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Sarıyer ve Beykoz’da etkili oldu. Haramidere taşınca Esenyurt’un Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Araçlar sel sularının içerisinde yüzerken, bodrum katlardaki daireleri su bastı. Yeşilkent Mahallesi’ndeki İrşad Camisi’nin giriş katında bulunan yaklaşık 4 bin kitabın olduğu Kuran kursu ve kütüphane olarak kullanılan gençlik merkezini de su bastı. İstanbul İtfaiyesi’ne bağlı dalgıçlar bodrum katlara girerek mahsur kalan olup olmadığına baktı.





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* Beykoz’da 6 katlı bir binanın çatısına yıldırım düşünce yangın çıktı. Yangın itfaiye ve vatandaşlarca söndürüldü. Yağış, Anadolu yakasında Boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde de etkili oldu.

EN ÇOK SARIYER’DE

* Yağmur metrekareye 113 kilogram ile en fazla Sarıyer’e düştü. Büyükçekmece’ye 99, Şişli’ye 78 ve Beykoz’a da metrekareye 76 kilogram yağmur yağdı. Diğer ilçelerde ise metrekareye 20 ile 50 kilogram arasında yağmur düştü.

* Ayazağa Mahallesi 125 Sokak’taki Magazin Gazetecileri Sitesi’nin istinat duvarı 2 aracın üstüne çöktü. Araçlar kullanamayacak duruma geldi. 10 kat, 44 daireli bina çökme ihtimaline karşı boşaltıldı. Alt sokakta bulunan 4 katlı bir bina da mühürlendi.

3 BİN 179 PERSONEL

* AKOM koordinasyonunda sahada gece nöbeti tutan İBB ekipleri, ihbarlara anında yönlendirildi. Sahada 3 bin 179 personel görev aldı.

* Unkapanı, Ambarlı, Yenibosna, Aksaray’daki altgeçitlerindeki göllenme ile İSTOÇ İkitelli bağlantı yolu köprü altı, Sahilyolu Zeytinburnu mevkisinde, yolda biriken sular su tahliye edildi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt’ta incelemelerde bulunurken “Evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5’er bin liralık evlerine su basanlara, işyerlerini su basanlara da 10’ar bin lira yardım verilecek” dedi.

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18 MAHALLEDE 134 KONUT, 5 İŞYERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Esenyurt’ta incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Haramidere’nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçemizdeki bazı ev ve işyerlerini su basmıştır. Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere 18 mahallede 134 konut, 15 işyeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğü tespit edilmiştir” denildi.

BİLECİK’TE BİR KADIN ÖLDÜ

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Türkmen köyünde sel sularına kapılan anne Asiye Bikmen (70) hayatını kaybederken, onu kurtarmak için suya atlayan oğlu Sinan Bekmen ise yaralı kurtarıldı.