Yollar da doldu plajlar da

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* BOLU’DA KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU: Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri havadan da denetim yaparak yolları açmaya çalıştı.

* BODRUM’A AKIN: Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre, ilçeye hafta sonu son 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı. Uçaklar ve şehirlerarası otobüsler ek seferler koydu. İlçeye ulaşanlar kendilerini plajlara attı.

* ANTALYA’DA 640 BİN YATAK DOLDU: Antalya’da yaklaşık 640 bin yatak kapasiteli turizm tesisleri doldu.

* ÇEŞME 1 MİLYONA KOŞUYOR: Gözde turizm merkezi Çeşme ve Alaçatı’da otellerin doluluk oranı yüzde 90’a yaklaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, “Bayramda 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin Çeşme’yi ziyaret edeceğini bekliyoruz. Şu an o rakama doğru gidiyoruz” dedi.