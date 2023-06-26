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Yollar da doldu plajlar da

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Tatil#Otel
Yollar da doldu plajlar da
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 07:00

Kurban Bayramı yolculuğu dün de sürdü. Bazı güzergâhlarda trafik zaman zaman durdu.

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* BOLU’DA KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU: Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri havadan da denetim yaparak yolları açmaya çalıştı.

* BODRUM’A AKIN: Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre, ilçeye hafta sonu son 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı. Uçaklar ve şehirlerarası otobüsler ek seferler koydu. İlçeye ulaşanlar kendilerini plajlara attı.

* ANTALYA’DA 640 BİN YATAK DOLDU: Antalya’da yaklaşık 640 bin yatak kapasiteli turizm tesisleri doldu.

* ÇEŞME 1 MİLYONA KOŞUYOR: Gözde turizm merkezi Çeşme ve Alaçatı’da otellerin doluluk oranı yüzde 90’a yaklaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, “Bayramda 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin Çeşme’yi ziyaret edeceğini bekliyoruz. Şu an o rakama doğru gidiyoruz” dedi.

 

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#Kurban Bayramı#Tatil#Otel

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