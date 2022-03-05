Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar

#ANTALYA#Muratpaşa#Mahsur
Yoldan geçen vatandaşlar fark etti Drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar

Antalya'da Salih Üzümcü (24) ve Hasan Yahya (25), hurda toplamak için girdikleri 8 metre derinliğindeki drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, iki genci, girdikleri noktadan 3 bin 720 metre uzaklıktaki mazgaldan çıkarıp kurtardı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Perge Bulvarı'nda meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, 8 metre derinliğindeki drenaj kanalından ses geldiğini fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yol ortasında bulunan drenaj kanalının mazgalını açtı. Aşağı inen itfaiye eri, mahsur kalan Hasan Yahya'nın yukarı çıkması için yardımcı oldu.

Yoldan geçen vatandaşlar fark etti Drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar

Ancak Salih Üzümcü, aşağıda bisikletin bulunduğu ve yukarıda gözaltına alınma korkusundan yukarıya çıkmak istemediğini belirtti. Yeniden kanala inen itfaiye amiri, Salih Üzümcü'yü ikna edip yukarıya çıkmasını sağladı. Üzümcü'nün yanında bulunan bisikleti mazgal kapağına sığmayınca sökülmek suretiyle kanaldan çıkartıldı.

Haberin Devamı

Yoldan geçen vatandaşlar fark etti Drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar

Polis merkezine götürülen Hasan Yahya ile Salih Üzümcü, hurda toplamak için 3 bin 720 metre uzaklıktaki Yeşildere Mahallesi'nden mazgala girdiklerini daha sonra yönlerini kaybedip mahsur kaldıklarını anlattı. İki arkadaşın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

Gözden Kaçmasın

Rus kabinesi Putinin kararını öğrenince şoke oldu Akıllarını kaçırmış olmaları gerekRus kabinesi Putin'in kararını öğrenince şoke oldu! 'Akıllarını kaçırmış olmaları gerek'Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ukrayna Rus helikopterini vurduUkrayna Rus helikopterini vurdu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Muratpaşa#Mahsur

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı