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DHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 13:27,Son Güncelleme:/

Yoldan geçen herkes yardım etti!

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Yoldan geçen herkes yardım etti!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasından çok sayıda portakal, yola saçıldı. Olayı görenler, portakalları toplayarak, kamyonet sürücüsüne yardım etti.

Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bu sabah seyir halinde olan kamyonetin kasasından çok sayıda portakal, yola saçıldı.

Yoldan geçen herkes yardım etti

Olayı gören sürücüler, araçlarını yolun sağ tarafına çekip, kamyonet sürücüsüne yardım etti. Yerdeki portakalları tek tek toplayanlar, kasalara koyarak, sürücüye teslim etti.

 

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