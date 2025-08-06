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Yoldan geçen doktor 1 yaşındaki bebeğin hayatını kurtardı

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#Hayat Kurtaran Doktor#Heimlich Manevrası#Nefes Borusuna Yabancı Cisim
Yoldan geçen doktor 1 yaşındaki bebeğin hayatını kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 22:14

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, annesinin emzirdiği sırada nefes almakta zorlanınca hastaneye yetiştirilmeye çalışılan bir yaşındaki bebek, tesadüfen geçen yoldan geçen Dr. İlkay Beşer'in uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

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Olay, Cengiz Topel Caddesi’nde saat 17.25 sıralarında yaşandı. Annesi tarafından emzirilirken fenalaşan 1 yaşındaki bebek, ailesi tarafından hastaneye yetiştirilmek istenirken durumu daha da ağırlaştı. Paniğe kapılan aile, yolda durarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Ailenin yardım çığlıkları üzerine etraftaki insanlar hemen aracın yanına koştu.

HIZLI MÜDAHALE HAYAT KURTARDI

Bu sırada caddeden geçmekte olan Dr. İlkay Beşer, ailenin yardım çağrısını duyarak durdu. Bebeğin boğazına bir cisim kaçtığını fark eden Dr. Beşer, hiç vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uyguladı. Bu hızlı ve bilinçli müdahale sayesinde bebeğin nefes alması sağlandı.

Yoldan geçen doktor 1 yaşındaki bebeğin hayatını kurtardı

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BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebek, yapılan kontrollerin ardından sağlığının iyi olduğu bilgisiyle taburcu edildi. Aile ve çevredekiler, doktorun gösterdiği bu duyarlı ve kahramanca davranıştan dolayı ona teşekkürlerini iletti.

Yoldan geçen doktor 1 yaşındaki bebeğin hayatını kurtardı

 

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#Hayat Kurtaran Doktor#Heimlich Manevrası#Nefes Borusuna Yabancı Cisim

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