Yoldan çıktı ok gibi saplandı

Silivri’de dün gece saatlerinde Kınalı Denetim İstasyonu mevkiinde korku dolu anlar yaşandı. B.K. yönetimindeki 34 KJC 405 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kontrolden çıkan araç, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerinin TIR denetimi yaptığı kantar binasına şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle o sırada binada görevli olan personel Şener Güngör ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Güngör’ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şener Güngör hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü B.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.