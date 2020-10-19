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KARABÜK (İHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Yoldan çıkan tr devrildi: 1 yaralı

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Yoldan çıkan tr devrildi: 1 yaralı
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Karabük’te virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Celil Nakaş (33) yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Safranbolu - Eflani karayolu Karaavli deresi mevkiinde meydana geldi. Celil Nakaş (33) idaresindeki 74 BN 218 plakalı tır, virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kendi imkanları ile devrilen tırdan çıkan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile ilk tedavisi yapıldıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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