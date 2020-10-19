Yoldan çıkan tr devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Safranbolu - Eflani karayolu Karaavli deresi mevkiinde meydana geldi. Celil Nakaş (33) idaresindeki 74 BN 218 plakalı tır, virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kendi imkanları ile devrilen tırdan çıkan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile ilk tedavisi yapıldıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.