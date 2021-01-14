MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYoldan çıkan TIR ters döndü
GeriGündem Yoldan çıkan TIR ters döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Yoldan çıkan TIR ters döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yoldan çıkan TIR ters döndü
Abone Olgoogle-news

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halinde bulunan TIR yoldan çıkarak, ters döndü

Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir eden bir TIR, otoyolun 10. kilometresinde yoldan çıkarak kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yoldan çıkarak, ters döndü.
Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, tek şeridi ulaşıma kapanan yol çekici yardımıyla TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle