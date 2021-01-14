GAZİANTEP (İHA)
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Yoldan çıkan TIR ters döndü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halinde bulunan TIR yoldan çıkarak, ters döndü
Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir eden bir TIR, otoyolun 10. kilometresinde yoldan çıkarak kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yoldan çıkarak, ters döndü.
Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, tek şeridi ulaşıma kapanan yol çekici yardımıyla TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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