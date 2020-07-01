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TOKAT (İHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 09:24,Son Güncelleme:

Yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasını ağaçlar önledi

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Yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasını ağaçlar önledi
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Tokat’ta şarampole uçan otomobil ağaçlara takılı kaldı. Aracın icerisindekiler ölümden döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat- Sivas kara yolu Kızıneniş mevkinde meydana geldi. Kazada, Y.Ü (42) idaresindeki 78 AS 359 plakalı Toyota Corolla marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu. Bariyerin bulunmadığı yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobil yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanmak son anda kurtuldu. Kazada; aynı aileden 1’i çocuk 5 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Başından yaralanan genç kız ambulansa alınırken, yerde yatan kardeşi ile diğer ablası bir süre ikinci ambulansın gelmesini bekledi. Sedye ile ambulansa alınan M.Ü (9) ile diğer hafif yaralı olan ablası ile Tokat Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne ve baba da kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri kazanın olduğu bölgede inceleme başlattı.

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