Gündem Haberleri

Yoldan çıkan otomobil muz serasına çarptı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Serik#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 12:03

Antalya'nın Serik ilçesinde hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle yol kenarındaki muz serasına çarpan Sinan Ünal yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Serik- Belek yolu Eminceler mevkisinde meydana geldi. Sinan Ünal, kullandığı 07 AC 023 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkarak kaldırımı aşan otomobil, yaklaşık 5 metre derinlikteki araziye düştü.

Muz serasına çarpan otomobilde sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi sürücü Ünal'ı hastaneye götürdü.

