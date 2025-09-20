Yoldan çıkan otomobil muz serasına çarptı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)
Antalya'nın Serik ilçesinde hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle yol kenarındaki muz serasına çarpan Sinan Ünal yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Serik- Belek yolu Eminceler mevkisinde meydana geldi. Sinan Ünal, kullandığı 07 AC 023 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkarak kaldırımı aşan otomobil, yaklaşık 5 metre derinlikteki araziye düştü.
Muz serasına çarpan otomobilde sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi sürücü Ünal'ı hastaneye götürdü.