Yoldan çıkan kamyon devrildi: 2 ölü, 1 yaralı!

Haberin Devamı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyon refüje çarparak devrildi, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Beyşehir- Antalya kara yolu Çetmi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Topbaş’ın (41) direksiyon kontrolünü kaybettiği 06 BYE 856 plakalı kamyon, refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler sürücü Mustafa Topbaş ve yanındaki Murat Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

KAMYON VİNÇLE KALDIRILIP CENAZESİ ALINDI

Kazada yaralanan Ayşe Yıldız (60), ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Topbaş ve Yılmaz’ın cansız bedeni de vinç ile kamyonun altından çıkartılıp otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.