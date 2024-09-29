Feci kaza Yoldan Ã§Ä±kan araÃ§ 70 metre yuvarlandÄ±, 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Kaza, dÃ¼n gece saatlerinde ilÃ§eye baÄŸlÄ± YaylalÄ± kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Yaylada sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸi 28 ABY 165 plakalÄ± kamyonet, yoldan Ã§Ä±kÄ±p yaklaÅŸÄ±k 70 metre yuvarlandÄ±. KazayÄ± fark edenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonetten Ã§Ä±karÄ±lan Oktay Tozlu ile Muhammer Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Cenazeler savcÄ±lÄ±k incelemesi sonrasÄ± otopsi iÃ§in hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, jandarma kaza ile ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â Â