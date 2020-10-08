Yoldaki rögar kapağı çalındı

Olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırım üzerinde bulunan rögar kapağı gece geç saatlerde çalındı. Durumu fark eden bir vatandaş, herhangi bir kaza yaşanmaması için kendi imkanları ile önlem aldı. Bölgede kapakların sürekli çalındığını söyleyen vatandaşlar ise bir an önce önlem alınmasını istedi.