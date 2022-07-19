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Yolda yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu! O anlar kamerada

#Zeytinburnu#İstanbul#Polis
Yolda yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu O anlar kamerada

ZEYTİNBURNU'nda, yabancı uyruklu bir kadın çocuklarıyla sokaktan geçtiği sırada ayağından silahla vuruldu. Kadın hafif yaralanırken, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

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Olay, Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişiler beyaz bir otomobille sokağa girdi, otomobilin yanına yaklaşan bir başka kişi, arka kapıyı açarak içerideki kişiyle konuşmak istedi. İddiaya göre otomobilin arka koltuğundan kapıyı açan kişiye yönelik ateş açılırken, saldırıda kaldırımda ailesiyle birlikte yürüyen yabancı uyruklu bir kadın bacağından yaralandı. Silahlı saldırı düzenlenen kişi ise yara almadan olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler de geldikleri otomobille birlikte kayıplara karıştı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Silah seslerini duyan esnaf hemen yaralı kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yolda yürüyen kadın kör kurşunun hedefi oldu O anlar kamerada

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ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Otomobilden ateş açıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin sokakta durduğu, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin kapıyı açmasının ardından kapıyı açan kişiye ateş açıldığı görülüyor. Ateş açılan kişi ve otomobilin içindeki şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, kadının yaralandığını gören esnafın yardıma koşması ve kadının yanındaki çocukların korku dolu anları da kameraya yansıdı.

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#Zeytinburnu#İstanbul#Polis

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