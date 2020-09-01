Yolda yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi Mahallesi Bademli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yolda tek başına yürüyen Ö.G.'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bıçaklı saldırıda bulundu. Bacağından yaralanan Ö.G., kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Ö.G., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Ö.G.'yi bıçaklayan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.