Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

Olay saat 00:20 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen saldırgandan kurtulmak isteyen yaralı, yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra yere yığıldı.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan vatandaşa ilk müdahale olay yerine yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

ÇEVREDE YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Akrep olarak bilinen zırhlı polis araçları sokakta yoğun tedbir aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil araması yaptı.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Bir görgü tanığı yaşananları şöyle anlattı: "Silah seslerini duyduk, hepimiz aşağıya indik. Yaralı bir arkadaş vardı. Ambulansla hastaneye kaldırdılar. Polis olay yeri inceleme polisi geldi. Ambulansa bindirip götürdüler"