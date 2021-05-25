Yolda yürürken önünü kestiler! Aile hekimine saldırı

İstanbul Kadıköy 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Rıdvan Tunç, geçen cuma günü sabah saatlerinde işyerine gitmek üzere sokakta yürüdüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda aile hekiminin burnu kırıldı. Dr. Tunç, 10 günlük iş göremez raporu aldı, polise giderek saldırganlardan şikâyetçi oldu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘RAPOR VERMEZSİN ÖYLE Mİ’

Yaşadıklarını anlatan Dr. Rıdvan Tunç, “Hiçbir şey söylemeden darp etmeye başladı beni. En sonunda darp biterken ‘Sen bana rapor vermezsin öyle mi?’ dedi. Daha sonra 155’i aradım. Birlikte hastaneye gittik, darp raporu aldım. Burnumda kırık olduğu anlaşıldı. Bunlar 3 kişi gelmişler, beni yarım saat beklemişler, pusu kurmuşlar. Failler yakalanmadan sokağa çıkıp ekmek almaya bile gidemiyorum, endişeliyim” dedi.

HASTANEDE TERÖR ESTİRDİ

Öte yandan Van’da da trafik kazasında yaralanan kimliği açıklanmayan bir kişi (24), Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı. Yaralı genç, burada önüne gelene saldırdı. Bir türlü sakinleştirilemeyen genç, 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi, 1 jandarma ve 1 polis memurunu darp etti. Hastane yönetimi, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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