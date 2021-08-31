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Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Yolda yürürken kâbusu yaşadı

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Yolda yürürken kâbusu yaşadı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde markete giderken yanından geçen kamyondan düşen briketlerin altında kalan Halil Durmaz (62), yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkisinde meydana geldi. Halil Durmaz, ekmek almak için markete giderken yanından geçen inşaat malzemesi yüklü kamyondan, üzerine briketler düştü. Briketlerin altında kalan Durmaz, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yolda yürürken kâbusu yaşadı

Durmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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