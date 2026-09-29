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Yolda yürürken düşüp hayatını kaybetti

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#Serik#Antalya#Ahmet Şahin
Yolda yürürken düşüp hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 15:31

Antalya'nın Serik ilçesinde yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybedip düşen Ahmet Şahin isimli vatandaş başını yere çarparak yaraladı. Hastanede tedaviye alınan Şahin, 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Olay, 13 Eylül'de Deniztepesi Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Şahin yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Şahin ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda 16 gündür tedavi gören Ahmet Şahin, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yolda yürürken düşüp hayatını kaybetti

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#Serik#Antalya#Ahmet Şahin

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