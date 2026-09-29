Yolda yürürken düşüp hayatını kaybetti

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Olay, 13 Eylül'de Deniztepesi Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Şahin yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Şahin ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda 16 gündür tedavi gören Ahmet Şahin, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.