Yolda yürürken dolandırıldı

Haberin Devamı

İstanbul Beylikdüzü’nde 7 Ekim 2023 günü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yürüdüğü sırada A.K.’nin yanına bir kişi yanaştı. Yabancı uyruklu olduğunu, kuyumculuk yaptığını, elinde külçe altın olduğunu isterse ucuza kendisine satabileceğini söyledi. A.K. tereddüt ederken yanlarına başka bir kişi gelerek, “Ne kadar ucuzmuş” diyerek külçelerden birini aldı.

A.K., külçe altın olduğunu düşünerek külçelerden birini 18 bin 200 TL’ye satın aldı. Ucuz fiyata külçe altın aldığını düşünen A.K., kuyumcunun yolunu tuttu. Kuyumcu elindekinin külçe altın olmadığını külçe altın görünümlü çakmak olduğunu söyledi. Neye uğradığını şaşıran A.K. hemen polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan incelemede kimliği tespit edilen M.P., Güngören’deki evine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. 49’u nitelikli dolandırıcılıktan 70 suç kaydı olduğu anlaşılan M.P.’nin Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy’de de aynı yöntemle 49 bin TL ve bin 500 dolar dolandırdığı saptandı.Emniyette 5 farklı ‘nitelikli dolandırıcılık’ dosyasından sorgulanan M.P., çıkarıldığı adliyede adli kontrolle serbest kaldı.