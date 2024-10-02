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Yolda yürürken çöp kamyonunun altında kaldı

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#Adana#Cöp Kamyonu#Kaza
Yolda yürürken çöp kamyonunun altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 13:46

Adana'da çöp kamyonunun altında kalan Gamze Bayram ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 2046 Sokak'ta meydana geldi. Konteynerdeki çöpü aldıktan sonra hareket eden Ferhat D. yönetimindeki 01 DRK 63 plakalı çöp kamyonu, yolda yürüyen Gamze Bayram'a çarptı.

Kamyonun üzerinden geçtiği kadına, çevredekiler müdahale etti. Sürücünün hemen durdurduğu kamyonun altından çıkarılan Gamze Bayram, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, şoför Ferhat D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolda yürürken çöp kamyonunun altında kaldı

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#Adana#Cöp Kamyonu#Kaza

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