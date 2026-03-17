×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yolda yürürken çanta buldu: 176 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Güncelleme Tarihi:

#Reyhanlı#Zabıta Müdürlüğü#Mahalle Muhtarı
Yolda yürürken çanta buldu: 176 bin lirayı sahibine ulaştırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 08:09

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mahalle muhtarları Tarık Söker ve Nazmi Alaca, yolda buldukları içinde 176 bin lira olan el çantasını sahibine ulaştırdı.

Haberin Devamı

Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahalle Muhtarı Tarık Söker ile Tayfur Sökmen Mahalle Muhtarı Nazmi Alaca, Yenimahalle’de yolda yürürken sahipsiz bir el çantası buldu. Çantayı kontrol eden iki muhtar, içinde para olduğunu görünce Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gitti.

Yolda yürürken çanta buldu: 176 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Paranın sahibinin bulunmasını isteyen Söker ve Alaca, çantayı zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri tarafından yapılan anonslar sonucu çantanın ismi açıklanmayan bir kadına ait olduğu belirlendi. Çanta ve içindeki para, zabıta tarafından kadının yeğenine teslim edildi. Çantanın sahibinin yeğeni, duyarlı davranışından ötürü Söker ve Alaca ile zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Reyhanlı#Zabıta Müdürlüğü#Mahalle Muhtarı

BAKMADAN GEÇME!