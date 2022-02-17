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Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı

#Bıçaklı Saldırı#Konya#Selahattin Erdem
Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı

Konya'da yolda yürüyen Selahattin Erdem (19), karşısına çıkan, tanımadığı grubun saldırısında bıçaklanarak yaralandı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Karakayış Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Selahattin Erdem, iddiaya göre, tanımadığı 4-5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darbedilen Erdem, bıçaklanması sonucu yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Erdem, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı

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#Bıçaklı Saldırı#Konya#Selahattin Erdem

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