Yolda önleri kesilerek kaçırılmışlardı

Malatya Valisi Aydın Baruş, şehit edilen 13 kişinin 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak 6 yıldır Kuzey Irak'ın değişik bölgelerinde dolaştırıldığını, son olarak Gara bölgesindeki mağarada şehit edildiklerini ifade etti:

- 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı,

- 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum’dan ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/Lice- Bingöl yol ayrımında alıkonulan Şanlıurfa’da görevli polis Sedat Yabalak,

- 18 Eylül 2015’te Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Rize’de görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey,

- 2 Ekim 2015’te Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Tankçı Er Adil Kabaklı,

- 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice’de ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Vedat Kaya,

- 15 Ağustos 2015’te Diyarbakır karayolunda alıkonulan Bingöl’de görevli Jandarma Er Süleyman Sungur,

- 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Hakkari’de görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci,

- 2 Ekim 2015 tarihinde Erzincan’daki birliğine katılmak üzereyken Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Topçu Er Müslüm Altıntaş,

- Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse

- Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca.

- Erzurum nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Sedat Sorgun.”

12’Sİ BAŞINDAN 1’İ GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

Vali Köse, “Malatya Adli Tıp Kurumu'nda savcı ve adli tıp uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre; evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmesi suretiyle 12'sinin baş bölgesinde 1'inin ise göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir” dedi.

SİYASET DÜNYASINDAN LANET YAĞDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Gara bölgesinde, melun terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi sürdüreceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyacağız ve mücadele edeceğiz. Gara’dan 13 şehidimizin haberi geldi. İçimiz yanıyor. Derin bir yastayız ama birlikte olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye’yi birlikte aydınlığa çıkaracağız.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “PKK terör örgütü tarafından Gara’da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “PKK terör örgütünü kınamaktan dahi kaçınanların da açıklamalarında kalleş örgütün adını anmayıp onu aklamaya çalışanların da ellerinde şehitlerimizin kanı vardır. Masum ve silahsız vatandaşların kalleşçe şehit edilmesi karşısında yine hiçbir şey olmamış gibi tuttuğunuz yola devam mı edeceksiniz?”

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Bu saldırı, Türk ve Irak güvenlik güçleriyle sivillere yapılmıştır. Bu teröristler Suriye’nin kuzeyinde saldırılarına devam ediyor. Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır. Ama biz sessiz kalmayacağız.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “13 vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak oluyorlar.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin.”