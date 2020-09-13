MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYolda korkutan görüntü
GeriGündem Yolda korkutan görüntü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)
Haber Giriş: 13.09.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Yolda korkutan görüntü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yolda korkutan görüntü
Abone Olgoogle-news

Bartın'da kasasında aşırı yük olan kamyon diğer sürücüleri korkuttu. Yüklerin devrilecek gibi yan yattığı anlar, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bartın-İnkum yolunda hareket halindeki kamyonun kasasındaki aşırı yük diğer sürücüleri tedirgin etti. Çuvallar bir süre sonra devrilecek gibi yan yatınca kamyonun yanından geçen araçlardaki sürücü ve yolcular korku yaşadı. Kamyondaki yüklerin her an devrilecekmiş gibi yan yattığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yolda korkutan görüntü

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle