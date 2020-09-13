Yolda korkutan görüntü

Bartın-İnkum yolunda hareket halindeki kamyonun kasasındaki aşırı yük diğer sürücüleri tedirgin etti. Çuvallar bir süre sonra devrilecek gibi yan yatınca kamyonun yanından geçen araçlardaki sürücü ve yolcular korku yaşadı. Kamyondaki yüklerin her an devrilecekmiş gibi yan yattığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.