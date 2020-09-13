Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)
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Yolda korkutan görüntü
Bartın'da kasasında aşırı yük olan kamyon diğer sürücüleri korkuttu. Yüklerin devrilecek gibi yan yattığı anlar, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bartın-İnkum yolunda hareket halindeki kamyonun kasasındaki aşırı yük diğer sürücüleri tedirgin etti. Çuvallar bir süre sonra devrilecek gibi yan yatınca kamyonun yanından geçen araçlardaki sürücü ve yolcular korku yaşadı. Kamyondaki yüklerin her an devrilecekmiş gibi yan yattığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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