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Yolda karşılaştığı eski sevgilisini, annesini ve kız kardeşini bıçakladı

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#Kayseri#Kadına Şiddet#Bıçaklama
Yolda karşılaştığı eski sevgilisini, annesini ve kız kardeşini bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 01:26

Kayseri'de A.P. (19), yolda karşılaştığı eski sevgilisi S.A. ile annesi ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. A.P., iddiaya göre, yolda karşılaştığı eski sevgilisi S.A. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada A.P., cebinden çıkardığı bıçakla eski sevgilisi S.A., annesi M.A. ile kız kardeşi Z.B.A.'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızları, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis A.P.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Kadına Şiddet#Bıçaklama

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